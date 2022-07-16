Kimlik kartıyla Ziraat Bankası’na gelene ayda 750 TL taksitle 240 bin lira! SGK’dan 0 faizli efsane konut kredisi! Konutta faiz yok, destek çok!

Cepleri rahatlatacak! Milyonlara sıfır faizli kredi SGK'dan geldi! SGK her yıl olduğu gibi bu yıl da hak sahipleri bağlamında faizsiz konut kredisi kampanyası sundu. SGK'nın resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi. Bu yıl üst tutarı güncelleyen SGK hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da açıkladı. Peki, kimler SGK sıfır faizli krediden yararlanabilir? İşte tüm merak edilenler!