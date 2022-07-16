1997 1998 2000 2001 2008'de işe girenler ne zaman emekli olur? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 4/a, 4/b, 4/c emeklilik (yıl, yaş, prim) hesaplama 2022!
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı sigortalı çalışanlar yıllarca hizmet vermenin ardından emeklilik hayatını merakla bekliyor. Bazıları ise yeni işe başlasa da ne süre emeklilik yaşamına kavuşacaklarını merak ederek Emeklilik yaşı hesaplama! Ne zaman emekli olurum? Sorularının yanıtlarını çoğunlukla araştırıyor. 4A-4B ve 4C'li SSK, SGK, Bağkur emeklilik yaşı hesaplamanın nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca erken emeklilik elde eden askerlik ve doğum borçlanması hakkında detayları da sizler için derledik.
16.07.2022 09:20 - Son Güncelleme: 16.07.2022 09:20
Milyonlarca çalışanın gündemde sıklıkla araştırdığı konular arasında emeklilik yer alıyor. Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne zaman emekli olurum? Sorgulamaları da arama motorlarında sık sık araştırılıp merak ediliyor. İşe başlama tarihi, sigortalılık gün sayısı, düzenli ödenen primler, yaş gibi detaylar emeklilik tarihi üzerinden büyük önem taşıyor. Ayrıca askerlik ve doğum borçlanması ile erken emeklilik de mümkün. Peki Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 1997 1998 2000 2001 2008'de işe girenler ne zaman emekli olur? 4/a, 4/b, 4/c emeklilik (yıl, yaş, prim) hesaplama 2022!