Hesaplara az önce 7.500 TL para yatırıldı! Telefondan mesaj atarak paranızı alın! 18 milyon SSK, Bağkur’lunun yüzünde çiçekler açacak!

Müşteri sayısını artırmak isteyen bankaların emeklilerin dikkatini çekecek promosyon tekliflerini yeniliyor. 750 liradan başlayan promosyon ödemeleri 5.000 liraya kadar çıkıyor. Yanında yapılan ek ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 7.500 lirayı bulduğu da görülüyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte tüm detaylar haberimizde!