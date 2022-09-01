Kimliğiniz ile başvurun, 600 TL’lik nakit ödemeyi alın! Biraz önce açıklandı!

Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan bildirime göre 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum tekniği ile dünyaya çocuk getiren annelere, annelerin doğumda vefat etmesi halinde ise babalara, tek seferlik nakit yardımı yapılacaktır.

