Günlük 27, 28 ve 29 TL ödeyerek 20 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç kredisi faizlerini güncelledi!

20 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Vakıfbank'a Aylık Ne Kadar Öderim?

Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ve elde ettiği başarılar yardımıyla bankacılık gündeminin mühim isimlerinden birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerine bağlı olarak giderek pahalılaşan yaşam şartlarına rağmen vatandaşın yanısıra yer aldı.