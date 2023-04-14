ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi ASİL- YEDEK! İŞKUR ÇAYKUR 1. 365 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Alım yapılacak fabrikalar hangileri?
ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 yılında 49 çay fabrikasında 1. 365 işçi istihdam edilecek. Alım yapılacak iller belli oldu. İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlar için kura çekimi bugün (14 Nisan 2023 bugün) gerçekleştirilecek. Peki ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR ÇAYKUR 1. 365 işçi alımı kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte Çaykur İŞKUR kura sonuçları asıl- yedek isim listesi, kura sonuçları sorgulama ekranı ve alım yapılacak fabrikalar...
ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bu yıl bin 41'i beden işçisi, 166'i meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85'i çay eksperi, 52'si engelli geçici işçi, 21 ise eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacak. Alımlar kura ile gerçekleştirilecek. Peki ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...
ÇAYKUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR Çaykur kura çekimi 14 Nisan 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek. Ancak kura sonuçları henüz ilan edilmedi. Konuya ilişkin duyuru yapılır yapılmaz gelişmelere haberimizde yer verilecektir.
Çekiliş tamamlandıktan sonra aşağıdaki bağlantının "Duyuru" sayfasından kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
https://www.caykur.gov.tr/AnaSayfa.aspx
ALIM YAPILACAK FABRİKALAR
- 100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.
-AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.
-AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.
-ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.
-ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.