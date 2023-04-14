ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi ASİL- YEDEK! İŞKUR ÇAYKUR 1. 365 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Alım yapılacak fabrikalar hangileri?

ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bu yıl bin 41'i beden işçisi, 166'i meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85'i çay eksperi, 52'si engelli geçici işçi, 21 ise eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacak. Alımlar kura ile gerçekleştirilecek. Peki ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...