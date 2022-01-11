Emekli maaşına yüzde 25 + 617 TL zam! Milyonları ilgilendiren tasarı Meclis’te! Emekli aylığında son gelişmeler

Öncelikle bu ayki aylıklarını 17 Ocak itibariyle alacak SSK emeklileri ile 25 Ocak'ta almaya başlayacak Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin yüzde 25.5'lik zammı hesaplanacak. Buna göre aylığı 2500 liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak.