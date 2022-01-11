Emekli maaşına yüzde 25 + 617 TL zam! Milyonları ilgilendiren tasarı Meclis'te! Emekli aylığında son gelişmeler
Son dakika ekonomi haberleri... En düşük emekli aylığı 2500 liraya çıkarılmıştı. 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldüren yüksek zamla birlikte yıllık maliyet 3.5 milyar lira olarak hesaplandı. Emekli maaşından diğer birçok kalemde hesaplamaların belirleneceği tasarı bugün TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Temmuz'da 1500 lira alana yüzde 25.5 zam + 617 liralık zam gündeme gelecek. İşte emekli aylığında son dakika gelişmeleri...
11.01.2022 08:43
- Son Güncelleme: 11.01.2022 08:43
En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı.
En düşük emekli aylığının 2 bin 500 lira olması başta olmak üzere bazı değişiklikler öngören yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 66 artacak. Komisyon görüşmeleri sırasında yapılacak düzenlemelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bilgi notu paylaşıldı.
Buna göre, en düşük emekli aylığındaki iyileşme 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Düzenlemenin yıllık maliyeti de 3.5 milyar lira hesaplanıyor.