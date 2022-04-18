Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek göstergede yeni rakamlar belli oldu
Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge düzenlemesinden çıkacak son karara kilitlenmiş durumda. Gözler 3600 ek gösterge için Mayıs ayında toplanacak olan kuruldan çıkacak sonucu merak ediyor. Peki kim ne kadar ek gösterge alacak? İşte detaylar
3600 ek gösterge düzenlemesi için son düzlüğe girildi. Ek gösterge çalışması yapılan toplantıların ardından Mayıs ayında tamamlanacak ve TBMM'ye gelecek. Milyonlarca memur '3600 ek gösterge taslağı' konusunda araştırmalarını sıklaştırmıştı. Sabah Memurlar üzerinde çalışılan ek gösterge taslaklarından birine ulaştı.
EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARI İÇİN SON VİRAJ!
Ek gösterge konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Hizmet kollarında yetkili sendikaların ek gösterge konusunda talepleri masaya yatırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve bürokratlar katıldı. Hizmet kollarından sonra Memur-Sen'in tüm unvanlar bazındaki ek gösterge ve yansıtma oranlarına ilişkin talepler aynı komisyonca dinlendi.
MEMUR-SEN NELER TALEP ETTİ?
Memur Sen; Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında unvan, görev ve kadro itibariyle ilave artış yapılacak ve ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesini ve yansıtma oranlarının artırılmasını talep etti.
3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇOK ÇEŞİTLİ TASLAKLAR HAZIRLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bürokratları sendikalardan gelen talepleri rapor haline getirdi.
Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sendikaların talepleri doğrultusunda çok çeşitli alternatif çalışmalar hazırlıyor.