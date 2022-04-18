Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek göstergede yeni rakamlar belli oldu

MEMUR-SEN NELER TALEP ETTİ?

Memur Sen; Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında unvan, görev ve kadro itibariyle ilave artış yapılacak ve ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesini ve yansıtma oranlarının artırılmasını talep etti.