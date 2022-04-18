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Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek göstergede yeni rakamlar belli oldu

Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge düzenlemesinden çıkacak son karara kilitlenmiş durumda. Gözler 3600 ek gösterge için Mayıs ayında toplanacak olan kuruldan çıkacak sonucu merak ediyor. Peki kim ne kadar ek gösterge alacak? İşte detaylar

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
18.04.2022 16:22 - Son Güncelleme: 18.04.2022 16:22
Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek göstergede yeni rakamlar belli oldu

3600 ek gösterge düzenlemesi için son düzlüğe girildi. Ek gösterge çalışması yapılan toplantıların ardından Mayıs ayında tamamlanacak ve TBMM'ye gelecek. Milyonlarca memur '3600 ek gösterge taslağı' konusunda araştırmalarını sıklaştırmıştı. Sabah Memurlar üzerinde çalışılan ek gösterge taslaklarından birine ulaştı.

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Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek göstergede yeni rakamlar belli oldu

EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARI İÇİN SON VİRAJ!
Ek gösterge konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Hizmet kollarında yetkili sendikaların ek gösterge konusunda talepleri masaya yatırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve bürokratlar katıldı. Hizmet kollarından sonra Memur-Sen'in tüm unvanlar bazındaki ek gösterge ve yansıtma oranlarına ilişkin talepler aynı komisyonca dinlendi.

Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek göstergede yeni rakamlar belli oldu

MEMUR-SEN NELER TALEP ETTİ?
Memur Sen; Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında unvan, görev ve kadro itibariyle ilave artış yapılacak ve ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesini ve yansıtma oranlarının artırılmasını talep etti.

Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek göstergede yeni rakamlar belli oldu

3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇOK ÇEŞİTLİ TASLAKLAR HAZIRLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bürokratları sendikalardan gelen talepleri rapor haline getirdi.

Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sendikaların talepleri doğrultusunda çok çeşitli alternatif çalışmalar hazırlıyor.

Kim ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek göstergede yeni rakamlar belli oldu

SENDİKALAR 10 MAYIS'TA BİRAYA GELECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen 10 Mayıs'ta son görüşmeleri yapmak üzere bir araya gelecek. Bu toplantıda son istişare görüşmelerin yapılması bekleniyor.

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