400.468 kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! İŞKUR'dan vasıfsız-vasıflı 105.106 işçi alımı yapılıyor! Bu mesleklere acil alım var: Şoför, güvenlik, muhasebeci...

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2022 yılının ilk 4 ayında 400 bin 468 kişi işe yerleştirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. İnternet sitesinden derlenen verilere göre Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 100 bin personel arıyor. İşte İŞKUR Nisan ayı alım yapılacak olan sektörler ve meslekler...