400.468 kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı! İŞKUR'dan vasıfsız-vasıflı 105.106 işçi alımı yapılıyor! Bu mesleklere acil alım var: Şoför, güvenlik, muhasebeci...
İŞKUR Nisan ayının sonlarında yeni işçi alımı ilanlarını iş arayan vatandaşlarla paylaştı. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. Vatandaşlara iş bulma konusunda yardımcı olan İŞKUR, yeni işçi alımı ilanlarını duyurdu. İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor. 2022 yılının başından bugüne kadar 400 bin 468 kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor.
19.04.2022 09:46 - Son Güncelleme: 19.04.2022 09:46
Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları rahatlıkla inceleyebiliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2022 yılının ilk 4 ayında 400 bin 468 kişi işe yerleştirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. İnternet sitesinden derlenen verilere göre Türkiye genelinde işverenler, İŞKUR üzerinden 100 bin personel arıyor. İşte İŞKUR Nisan ayı alım yapılacak olan sektörler ve meslekler...