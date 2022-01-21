Getirisi ne kadar? Vergi alınacak mı? Vadeden önce çekilir mi? 15 soruda Vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına geçiş
Son dakika... Döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu. Türk lirası vadeli mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümden kimler yararlanabilecek? Yurt içi tüzel kişilerin kapsamı nedir? Hesaptan elde edilen getiri ne olacak? Gerçek ve tüzel kişilerin elde ettiği getirilerden vergi alınacak mı? Ne gibi istisnalar söz konusu? Vadeden önce hesaptan çekim yapılması mümkün mü? İşte merak edilenler...
Döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu.
Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine ilişkin destekler açıklanmıştı.
Bu kez yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi.
Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle:
- Soru 1: Türk lirası vadeli mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümden kimler yararlanabilecek?
Cevap: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler de bu sistemden yararlanabilecek.
- Soru 2: Yurt içi tüzel kişilerin kapsamı nedir?
Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar dışında kalan tüm şirket ve kuruluşlar uygulama kapsamındadır.
- Soru 3: Gerçek ve tüzel kişiler için hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?
Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadede hesap açabilecektir. Tüzel kişiler ise 6 ve 12 aylık vadelerde hesap açabilecektir.
- Soru 4: Hesaptan elde edilen getiri ne olacak?
Mevduat sahibi ve banka arasında belirlenecek mevduat faiz oranına göre getiri elde edilecektir. Vade sonunda döviz kurlarında/altın fiyatlarında, vade başlangıcına göre artış olması halinde faizin üzerinde kalan kur farkı Merkez Bankası tarafından hesap sahibine ödenecek.