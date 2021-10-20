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Emeklilere karşılıksız nakit ödeme! Hangi banka emeklilere ne kadar veriyor? Ve rakamlar ortaya çıktı!

İlk kez emekli olanlar ve aynı bankada 3 senesi tamamlayan emekliler amacıyla resmen yarış başladı. Bankalar emekli maaş müşterilerine 2100 TL'ye kadar ek gelir sunuyor. İşte bankaların, emeklilere tanıttığı promosyonlar&hellip;

takvim.com.tr
20.10.2021 08:54 - Son Güncelleme: 20.10.2021 08:54
Emeklilere karşılıksız nakit ödeme! Hangi banka emeklilere ne kadar veriyor? Ve rakamlar ortaya çıktı!

Emeklilere karşılıksız nakit ödeme desteği vatandaşlar tarafından devam ediyor. Bankalar, emekliler amacıyla resmen yarışa girdi. Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilerin maaş müşterileri olmaları amacıyla detaylı kampanyalar yapıyor. Maaşınızı hangi bankadan alacağınıza karar vermeden evvelce kesinlikle bankaların promosyonlarını inceleyin. 2017'de başlayan uygulama sayesinde yeni emekliler promosyondan yararlanabildiği gibi 3 yıllık sözleşme biten emekliler de ikinci kez promosyonu alabilecek. Tutar 500 liradan 2 bin TL'ye değişkenlik gösteriyor.

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Emeklilere karşılıksız nakit ödeme! Hangi banka emeklilere ne kadar veriyor? Ve rakamlar ortaya çıktı!

EMEKLİLERE HEM KAMU HEM DE ÖZEL BANKALARDAN PROMOSYON

Emekli maaş müşterileri için hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda çeşitli fırsatlar bulunuyor. Maaşa göre değişen bu promosyonlara bir örnek verilirse maaşınız 1500 TL'nin altındaysa en az 500, 1500-2000 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL üzerindeyse 750 lira promosyon veriliyor. Bu tutarlar bankalara göre daha da yükseliyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar…

Emeklilere karşılıksız nakit ödeme! Hangi banka emeklilere ne kadar veriyor? Ve rakamlar ortaya çıktı!

İŞ BANKASI

Maaşa göre 750,825, 1000 TL promosyon veriyor.

ING BANK

Maaşa göre 675,850, 1000 TL promosyon veriyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 500 TL ilave promosyon veriyor.

Emeklilere karşılıksız nakit ödeme! Hangi banka emeklilere ne kadar veriyor? Ve rakamlar ortaya çıktı!

TEB

19 Ekim itibarıyla yeni emekli müşterilerine 2 fatura ödeme talimatlarıyla birlikte maaşlarına göre 1200, 1500, 1800 TL ödeniyor.

YAPIKREDİ BANKASI

Maaşa göre 1200, 1500, 1750 TL promosyon ödeniyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de getirdikleri kişi başına 250 TL veriliyor.

Emeklilere karşılıksız nakit ödeme! Hangi banka emeklilere ne kadar veriyor? Ve rakamlar ortaya çıktı!

HALKBANK

Maaşa göre 500, 625,750 TL promosyon veriyor.

ZİRAAT BANKASI

Maaşa göre 500, 625,750 TL promosyon veriyor.

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