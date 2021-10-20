Bir sendika daha talebini açıkladı! Bakanlıktan flaş asgari ücret zammı açıklaması! 2022 Ocak ayı asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2022 Ocak ayında asgari ücret zammı için her geçen gün detaylar geliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni senede ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz senelerde enflasyona göre oluşturulan hesaplama ile asgari ücretin bu sene 3447 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu beklentilerin sonrasında sendikalar asgari ücret ile alakalı taleplerini tek tek aktarmaya başladı. HAK-İŞ'in sonrasında, Türk-İŞ Genel Başkanı da "Bu sene, 45 seneye bedel" ifadelerini kullanarak taleplerini belirtti.