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Kilosu 8-10 liradan satılan keçiboynuzunun üretimi arttı

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde keçiboynuzu üretimi arttı. Çerezlik olarak tüketilebilen, besin değeri yüksek keçiboynuzunun kilosu kalitesine göre 8- 10 lira arasında alıcı buluyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzunun 4 kilosundan 1 kilo pekmez yapılıyor. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen keçiboynuzu (harnup), son dönemde özellikle Antalya ve bazı ilçelerinde üreticilerin geçim kaynağı haline gelmeye başladı. Keçiboynuzu bölgede doğal olarak yetişirken, bunun yanında özellikle son dönemde Gazipaşa ve Alanya'daki üreticiler bahçe kurarak üretime yöneldi. Yaz sonunda ve bahar başlangıcında hasat edilen keçiboynuzunun kilosu kalitesine göre 8 ile 10 liradan alıcı bulurken, zahmetli bir çaba sonucu ortaya çıkan keçiboynuzu pekmezi ise kilosu 50 liradan satılıyor.

12.11.2020 09:10 - Son Güncelleme: 12.11.2020 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





