İspanya: Küresel değer zincirleri bozulması nedeniyle Türkiye cazip bir ülke haline geldi

"TÜRKİYE'NİN JEOSTRATEJİK KONUMU, MÜKEMMEL BİR MERKEZİ TEMSİL EDİYOR"

Türkiye'nin İspanyol şirketleri için oldukça değerli bir pazar olduğunun altını çizen Blanco, "Türkiye, değer zincirleri açısından AB için stratejik bir ortak. Jeostratejik konumu, Avrupa ve Asya pazarları arasında mükemmel bir merkezi temsil ediyor. Çeşitlendirilmiş ekonomik yapısı ve konsolide piyasa kurumları ile Avrupa Birliği ile 1996 yılından bu yana sürdürdüğü ve ürünlerin tarifesiz ticaretini kolaylaştıran Gümrük Birliği sayesinde Türkiye çok sayıda rekabet avantajından yararlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.