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Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak?

Ve sonunda netleşti! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak?

2022'ye yaklaştıkça asgari ücret zammının ne kadar olacağı üstüne tartışmalarda başladı. Asgari ücretin belirlenmesinde ise enflasyon rakamları büyük ehemmiyet taşıyor. İşte Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon beklentisine göre tahmini 2022 asgari ücret oranı. Türkiye'deki 7 milyon çalışanı direk etkileyen 2022 asgari ücret zammı asgari ücret çalışmaları Kasım ayında başlayacak ve Aralık ayında belirlenecek.

takvim.com.tr
16.10.2021 08:30 - Son Güncelleme: 16.10.2021 08:30
Ve sonunda netleşti! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak’ta Asgari ücret ve AGİ’ye kaç TL zam yapılacak?

Ve peş peşe açıklama yapıldı. Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak? Sorusu ise gündem olamaya devam ediyor. Merkez Bankası sene sonu beklenti anketine göre enflasyon şuandan yüzde 17,63 olacak. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler Eylül ayı enflasyon seviyesi ise 19,58 olarak hesaplandı. 2021 Ocak ayında senelik enflasyon yüzde 14,97 olarak belirlenmişti. Buna karşın yapılan asgari ücret bekar bir işçi amacıyla brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 seviyesinde zam yapılmış oldu.

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Ve sonunda netleşti! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak’ta Asgari ücret ve AGİ’ye kaç TL zam yapılacak?
Merkez Bankası Enflasyon Güncellemesi Yaptı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.
Buna göre sene sonu dolar beklentisi 9,22 TL'ye, sene sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 17,63'e çıkarıldı.
Ve sonunda netleşti! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak’ta Asgari ücret ve AGİ’ye kaç TL zam yapılacak?

Cari sene sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket devreinde yüzde 16,74 iken bu anket devresinde yüzde 17,63'e yükseldi. 12 ay ardından TÜFE beklentisi yüzde 12,94'ten yüzde 13,91'e, 24 ay ardından TÜFE beklentisi ise yüzde 10,71'den yüzde 11,27'ye çıktı.


Ve sonunda netleşti! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak’ta Asgari ücret ve AGİ’ye kaç TL zam yapılacak?

2022 Ocak'ta Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Bu yıl Ocak'ta enflasyon yüzde 14,97 olmasına karşın asgari ücrete yüzde 21.56 seviyesinda zam yapılmıştı. 2022 Ocak ayında da değişik söylemler şuandan konuşulmaya başlandı.

Ve sonunda netleşti! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak’ta Asgari ücret ve AGİ’ye kaç TL zam yapılacak?

Merkez Bankası sene sonu beklenti anketine göre enflasyon şuandan yüzde 17,63 olacak. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler Eylül ayı enflasyon seviyesi ise 19,58 olarak hesaplandı. İşte iki değişik senaryoya göre, Ocak Ayı'taki asgari ücret artış seviyesinda yeni zamlı maaş tablosu...

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