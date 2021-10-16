Ve sonunda netleşti! Asgari ücret zammı onlarca yıla bedel olacak! Ocak’ta Asgari ücret ve AGİ’ye kaç TL zam yapılacak?

Ve peş peşe açıklama yapıldı. Ocak'ta Asgari ücret ve AGİ'ye kaç TL zam yapılacak? Sorusu ise gündem olamaya devam ediyor. Merkez Bankası sene sonu beklenti anketine göre enflasyon şuandan yüzde 17,63 olacak. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan belirtiler Eylül ayı enflasyon seviyesi ise 19,58 olarak hesaplandı. 2021 Ocak ayında senelik enflasyon yüzde 14,97 olarak belirlenmişti. Buna karşın yapılan asgari ücret bekar bir işçi amacıyla brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş, net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece asgari ücrete yüzde 21.56 seviyesinde zam yapılmış oldu.