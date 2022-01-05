En az %35 oranında düşmesi bekleniyor! Sahibinden satılık ikinci el araba piyasasında fiyatları altüst edecek hamle! Tüm modellerde neredeyse
Sahibinden satılık ikinci el araba piyasasında fiyatları altüst edecek hamle! En az %35 oranında düşmesi bekleniyor! Tüm araç modellerinde neredeyse... 2020'de otomobil pazarında başlayan çip krizi nedeniyle bir süre araba üretilemedi. Bu sebeple ikinci el fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Sektörde çip krizi halen devam ediyor. Yaşanan bu ilerlemeler sonucunda ikinci el bir otomobil alma fikri olan binlerce vatandaş fiyatların aşırı derece yükselmesiyle nedeniyle bu fikrini erteledi. Arabasını satmak isteyenlerde bu yönde hareket etti. Döviz kurlarında peş peşe yaşanan sert düşüşün ardından sıfır otomobillerde markalar indirim yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermesi bekleniyor.
Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüşün hemen akabininde ikinci elde ne zaman düşüş yaşanacağı merak konusu oluyor. Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüşle gözler 2. elde. Sahibinden ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarih merak ediliyor. işte bu şekilde düşecek. Döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından çoğu otomobil markası sıfır otomobil fiyatlarında %10-20 arasında bir indirim yaptı. Yaşanan bu indirim ardından gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Bilindiği üzere 2020 senesinde hem virüs hem de çip krizi nedeniyle fabrikalar sıfır araba üretememiş, bundan dolayı ikinci el araba fiyatlarında da büyük bir yükseliş yaşanmıştı.
FİYATLAR DÜŞECEK
İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu. İndirim için ise tarih verdi.
MAKUL SEVİYEYE GELECEK
İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki gelişmelerin ve uzun süredir devam eden çip krizinin otomobil sektörüne etkilerini değerlendirdi. 2022 yılının sektör açısından daha iyi olacağını söyleyen Yalçın, sıfır otomobillerin bollaşacağını ve ikinci el araç fiyatların makul seviyeye geleceğini ifade etti.
15 OTOMOBİL FİRMASI İNDİRİME GİTTİ
3 ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, "Fakat geçen hafta döviz kurunun geri gelmesiyle 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firmasının 22'ye çıkacağını düşünüyoruz. Sıfır kilometre araçların fiyatlarındaki gerileme yüzde 15'lere yaklaştı.
"İndirimin devam etmesini bekliyoruz. Şu anda sıfır kilometre araç fiyatlarıyla ikinci el otomobil fiyatları arasında uçurum var. Sıfır otomobillerde yüzde 40 gibi fiyat artışı olmuştu bu ikinci elde yüzde 200'leri buldu. Hatta model bazında yüzde 300-400'lerde fiyat artışlarını gördük" diye konuştu.