Kilosu 3500 TL! Gram gram alınıyor! Adeta enfeksiyon düşmanı

Damla sakızı bir ağaç reçinesi ve ağaçtan elde ediliyor. Bilhassa hem sağlıkta, hem de mutfakta kullanılan çok özellikli bir ürün. Sağlığa başlıca faydaları ise astım, bronşit, mide hastalıkları, nefes darlığı, üst solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer tedavisi gibi durumlarda kullanılıyor. Bu sakızı çiğnediğinizde bilhassa yüz kaslarınızı geliştiriyor'' dedi.

