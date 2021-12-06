Kilosu 3500 TL! Gram gram alınıyor! Adeta enfeksiyon düşmanı
Kilosu 3500 liraya satılan damla sakızının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşların gram gram alabildiği damla sakızı, tabiattaki en kuvvetli antiseptik içeriğe sahip ve enfeksiyonla mücadelede birebir etkili.
Bursa'da dede mesleği olan aktarlığı uzun yıllar sürdürdüğünü söyleyen Taner Esin, ''Damla sakızı bize Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan geliyor, ismini de zaten buradan alıyor.
Damla sakızı bir ağaç reçinesi ve ağaçtan elde ediliyor. Bilhassa hem sağlıkta, hem de mutfakta kullanılan çok özellikli bir ürün. Sağlığa başlıca faydaları ise astım, bronşit, mide hastalıkları, nefes darlığı, üst solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer tedavisi gibi durumlarda kullanılıyor. Bu sakızı çiğnediğinizde bilhassa yüz kaslarınızı geliştiriyor'' dedi.
UÇAK YOLCULUĞUNDA KULAKLARI KORUYOR
Damla sakızının uçak yolculuğunda kulakların tıkanmaması için kullanıldığını söyleyen aktar Taner Esin, ''Uçağa binenler, basınç farkından dolayı kulakları tıkanmasın diye kullanıyor.
Damla sakızını dövüp, balla beraber karıştırdığınızda ise mide hastalığı olan reflüye çok iyi geliyor. Hoş kokusu ve aromasından dolayı ise gıda ürünlerinde kullanılıyor.