Emekli maaşlarını yükseltecek müjde! 13.1 milyon kişinin maaşları işte böyle artacak! Geriye artık tek bir veri kaldı!
Geriye artık tek bir veri kaldı! Emekli maaşlarını yükseltecek müjde! 13.1 milyon kişinin maaşları işte böyle artacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. İşte tahmin edilen son miktarlar...
Milyonlarca emekliyi alakadar eden Ocak ayı zammıyla ilgili yeni veriler ve tahminler ortaya çıkıyor. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu hesaplamalara göre en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri belli oldu. Yıl sonuna artık sayılı günler kala milyonlarca emeklinin heyecanlı bekleyiş başladı. Emekliler 2022 yılının Ocak ayının 3'ünde Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zamlı maaşlarını öğrenmiş olacak.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
5 aylık enflasyon 10.48 oldu. SSK ve Bağkur emeklisine 5 aylık zam 10.48 öngörülürken 6 aylık tahmini yıl sonu zammı 14.33 olacak. Memur ve memur emeklisinin de 5 aylık zammı 5+7.48=12.48 olacak.
Ocak ayında Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.
5 aylık verilere göre maaşlara yapılacak tahmini zamları belli oldu. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran belli oldu. Emekliler ve memurların yıl sonu zammı için tek bir veri kaldı.
Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme ile Ocak zammı yüzde 5 olarak belirlenen memurlar ve memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı göründü.