Emekli maaşlarını yükseltecek müjde! 13.1 milyon kişinin maaşları işte böyle artacak! Geriye artık tek bir veri kaldı!

Milyonlarca emekliyi alakadar eden Ocak ayı zammıyla ilgili yeni veriler ve tahminler ortaya çıkıyor. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu hesaplamalara göre en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri belli oldu. Yıl sonuna artık sayılı günler kala milyonlarca emeklinin heyecanlı bekleyiş başladı. Emekliler 2022 yılının Ocak ayının 3'ünde Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zamlı maaşlarını öğrenmiş olacak.