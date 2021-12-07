BİM, Migros, A101, ŞOK Market ve tüm teslim noktalarında değişiyor! Ve düğmeye basıldı! 25 gün sonra başlıyor geri getirene para verilecek!

Marketlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönemi girilmiş ve bazı sebze, meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasıyla ilgili çeşitli kararlar devreye alınmıştı. Ayrıca marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirilmişti. Alınan bu kararla geçen yıldan bu yana çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp seçilemiyor. Şimdi atıklarla ilgili yeni yıldan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak olan sistemle ambalajlar markete ya da diğer teslim noktalarına iade edildiğinde ücretini alacak. Uygulama 2022 yılında hayata geçirilecek.