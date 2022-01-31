AGİ kimler için kalktı? Milyonlara vergisiz yeni ek ödeme hesabı! Evli, 1,2,3 çocuklu, çocuksuz, bekar çalışanlar: 2022 asgari ücrette AGİ hesabı!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 zamlı asgari ücret maaşları bu hafta hesaplara geçiyor. Asgari ücret bu sene için 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Ocak ayında başlayan vergisiz asgeri ücret tüm maaş skalasını değiştirdi. Maaşı asgeri ücret olan da asgeri ücretten daha yüksek alan da artık vergi ödemeyecek, istisnalardan yararlanacak. Bu noktada çalışanlar özellikle AGİ dağılımı hakkında detayları merak ediyor. Peki, hesaplar nasıl yapılacak? Asgari Geçim İndirimi AGİ kalktı mı? Vergi dilimi arttığında net maaş düşecek mi? AGİ'nin yerine destek var mı? Emekli çalışanların maaşı nasıl hesaplanacak? İşte tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde...