Kilosu 300 TL! Rizeli kadınlar Suudi Arabistan’dan 2 ton ıhlamur siparişi aldı

'YOĞUN TALEPLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevim Taşkın gelen ıhlamur siparişi ile birlikte ilde çok güzel bir imece başladığını belirterek, "Suudi Arabistan'a ıhlamur ihracatı ile ilgili bir girişimimiz oldu. Bizden 2 ton ıhlamur istiyorlar, en az 400 kilosunun karşılanmasını bekliyorlar.