Kilosu 300 TL! Rizeli kadınlar Suudi Arabistan'dan 2 ton ıhlamur siparişi aldı
Rize'de, Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ile bağlantı kurduğu Suudi Arabistanlı işletmelerden 2 ton ıhlamur siparişi aldı. Kooperatif üyesi kadınlar çevrelerindeki ev kadınlarını da organize ederek vinçlerin de kullanıldığı dev ağaçlardan ıhlamur hasadına başladı. Talebi karşılamak için kendi arazilerinin yanı sıra izin aldıkları eş, dost, akrabalarına ait arazilerdeki ağaçlardan vinçle ıhlamur toplayan kadınlar, kilosunu 300 TL'den ihraç edecek.
Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ile Suudi Arabistanlı işletmelerle bağlantı kurup, 2 ton ıhlamur siparişi aldı.
Kooperatif üyesi kadınlar çevrelerindeki ev kadınlarını da organize ederek birlikte ıhlamur hasadına başladı. Talebi karşılamak için kendi arazilerinin yanı sıra izin aldıkları eş, dost, akrabalarına ait arazilerdeki ağaçlardan vinçle ıhlamur toplayan kadınlar, kilosunu 300 TL'den ihraç edecek.
'YOĞUN TALEPLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevim Taşkın gelen ıhlamur siparişi ile birlikte ilde çok güzel bir imece başladığını belirterek, "Suudi Arabistan'a ıhlamur ihracatı ile ilgili bir girişimimiz oldu. Bizden 2 ton ıhlamur istiyorlar, en az 400 kilosunun karşılanmasını bekliyorlar.