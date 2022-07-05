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Haberler Ekonomi Kilosu 300 TL! Rizeli kadınlar Suudi Arabistan'dan 2 ton ıhlamur siparişi aldı

Kilosu 300 TL! Rizeli kadınlar Suudi Arabistan'dan 2 ton ıhlamur siparişi aldı

Rize'de, Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ile bağlantı kurduğu Suudi Arabistanlı işletmelerden 2 ton ıhlamur siparişi aldı. Kooperatif üyesi kadınlar çevrelerindeki ev kadınlarını da organize ederek vinçlerin de kullanıldığı dev ağaçlardan ıhlamur hasadına başladı. Talebi karşılamak için kendi arazilerinin yanı sıra izin aldıkları eş, dost, akrabalarına ait arazilerdeki ağaçlardan vinçle ıhlamur toplayan kadınlar, kilosunu 300 TL'den ihraç edecek.

DHA
05.07.2022 09:53 - Son Güncelleme: 05.07.2022 09:53
Kilosu 300 TL! Rizeli kadınlar Suudi Arabistan’dan 2 ton ıhlamur siparişi aldı

Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteği ile Suudi Arabistanlı işletmelerle bağlantı kurup, 2 ton ıhlamur siparişi aldı.

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Kilosu 300 TL! Rizeli kadınlar Suudi Arabistan’dan 2 ton ıhlamur siparişi aldı

Kooperatif üyesi kadınlar çevrelerindeki ev kadınlarını da organize ederek birlikte ıhlamur hasadına başladı. Talebi karşılamak için kendi arazilerinin yanı sıra izin aldıkları eş, dost, akrabalarına ait arazilerdeki ağaçlardan vinçle ıhlamur toplayan kadınlar, kilosunu 300 TL'den ihraç edecek.

Kilosu 300 TL! Rizeli kadınlar Suudi Arabistan’dan 2 ton ıhlamur siparişi aldı

'YOĞUN TALEPLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Pazar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevim Taşkın gelen ıhlamur siparişi ile birlikte ilde çok güzel bir imece başladığını belirterek, "Suudi Arabistan'a ıhlamur ihracatı ile ilgili bir girişimimiz oldu. Bizden 2 ton ıhlamur istiyorlar, en az 400 kilosunun karşılanmasını bekliyorlar.

Kilosu 300 TL! Rizeli kadınlar Suudi Arabistan’dan 2 ton ıhlamur siparişi aldı

Türkiye genelinde yaptıkları araştırmada en iyi ıhlamur çayının Rize bölgesinde olduğunu tespit etmişler. Bu yüzden de ıhlamur çayı için bu bölgeyi hedeflemişler.

Kilosu 300 TL! Rizeli kadınlar Suudi Arabistan’dan 2 ton ıhlamur siparişi aldı

Biz de ıhlamur hasat sezonunun gelmesi ile beraber Rize'deki tüm ıhlamur üreticilerine ulaşmaya çalıştık. Şu an yoğun bir taleple karşı karşıyayız" diye konuştu.

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