Kilosu 200 lira! Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor
İzmir Aliağa'da evinin ahırını atölyeye çeviren Yıldız Topçu, soğuk sıkım yöntemiyle ürettiği çitlembik yağını Türkiye'nin her bölgesine gönderiyor. Topçu, kendi imalathanesinde ürettiği yağı kilogramı 200 liradan satışa sunduğunu ifade ederek, bazı müşterilerinin ürünü üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerine şifa olması için kullandığını söyledi.
Hacıömerli Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Yıldız Topçu, yıllarca evinde yaptığı ekmekleri satarak aile ekonomisine katkı sağladı.
Daha çok gelir elde edebileceği bir iş yapmanın hayalini kuran Topçu, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Programı"na başvurdu. "Geçmişten Günümüze Çitlembiği Yaşatmak" projesiyle 133 kadın girişimci arasında birinci olan Topçu, 2014 yılında 20 bin liralık hibe almaya hak kazandı.
MARKET RAFLARINDA OLMAK İSTİYOR
Aldığı hibenin yanına yastık altındaki birikimini de ekleyen Topçu, evinin ahır olarak kullanılan bölümünü çitlembik yağı üretmek için yeniden tasarladı. Makine ve ekipman ihtiyacını da tamamlayan Topçu, 2015'te ilk çitlembik yağını üretti. İlk olarak komşularına satış yapan Topçu, ardından İstanbul, Ankara, Antalya gibi birçok kente ürettiği yağı göndermeye başladı.