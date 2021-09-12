Kilosu 200 lira! Evinin ahırını atölyeye çevirdi! Siparişlere yetişemiyor

MARKET RAFLARINDA OLMAK İSTİYOR

Aldığı hibenin yanına yastık altındaki birikimini de ekleyen Topçu, evinin ahır olarak kullanılan bölümünü çitlembik yağı üretmek için yeniden tasarladı. Makine ve ekipman ihtiyacını da tamamlayan Topçu, 2015'te ilk çitlembik yağını üretti. İlk olarak komşularına satış yapan Topçu, ardından İstanbul, Ankara, Antalya gibi birçok kente ürettiği yağı göndermeye başladı.