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Haberler Ekonomi Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Halkbank'tan 36 ay vade ile 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı! İşte başvuru şartları…

Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Halkbank'tan 36 ay vade ile 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı! İşte başvuru şartları…

Gündemde yoğun bir şekilde Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Pandemi nedeniyle yapılan yardımlar devam ederken vatandaşlar ekonomik olarak rahat etmek için bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada Halkbank'ın 36 ay vade ile 225 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı ön plana çıkıyor, yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaflar unutulmadı ve Halkbank faizsiz kredi ile rahat bir nefes alınacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

12.09.2021 13:10 - Son Güncelleme: 12.09.2021 13:10
Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Halkbank’tan 36 ay vade ile 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı! İşte başvuru şartları…

Vatandaşlar nakit sıkıntılarını düşük ya da 0 faiz fırsatları ile karşılamak istiyor. Özellikle pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlar için kampanyalar sunan Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi ile ön plana çıkıyor. Sıfır faizin yanı sıra 6 ay geri ödemesiz olması, 36 vade imkanı ile 225 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sağlanan vatandaşlar şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte tüm detaylar…

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Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Halkbank’tan 36 ay vade ile 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı! İşte başvuru şartları…

Esnaf ve Sanatkarlara Özel Krediler

Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…

Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Halkbank’tan 36 ay vade ile 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı! İşte başvuru şartları…

Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 225.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Halkbank’tan 36 ay vade ile 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı! İşte başvuru şartları…

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

Halkbank'ın Esnaf ve Sanatkarlarımıza yönelik oluşturduğu ürünlerimiz;

Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Halkbank’tan 36 ay vade ile 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı! İşte başvuru şartları…

ESKKK Kefaletiyle Krediler

ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler

0 Faizli Esnaf Kredileri

Esnaf Yatırım Kredileri

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