Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Halkbank’tan 36 ay vade ile 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı! İşte başvuru şartları…

Vatandaşlar nakit sıkıntılarını düşük ya da 0 faiz fırsatları ile karşılamak istiyor. Özellikle pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlar için kampanyalar sunan Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi ile ön plana çıkıyor. Sıfır faizin yanı sıra 6 ay geri ödemesiz olması, 36 vade imkanı ile 225 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sağlanan vatandaşlar şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte tüm detaylar…