Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Halkbank'tan 36 ay vade ile 225 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı! İşte başvuru şartları…
Gündemde yoğun bir şekilde Faizsiz kredi kimlere veriliyor? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Pandemi nedeniyle yapılan yardımlar devam ederken vatandaşlar ekonomik olarak rahat etmek için bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu noktada Halkbank'ın 36 ay vade ile 225 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı ön plana çıkıyor, yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaflar unutulmadı ve Halkbank faizsiz kredi ile rahat bir nefes alınacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
12.09.2021 13:10
- Son Güncelleme: 12.09.2021 13:10
Vatandaşlar nakit sıkıntılarını düşük ya da 0 faiz fırsatları ile karşılamak istiyor. Özellikle pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlar için kampanyalar sunan Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi ile ön plana çıkıyor. Sıfır faizin yanı sıra 6 ay geri ödemesiz olması, 36 vade imkanı ile 225 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sağlanan vatandaşlar şartların neler olduğunu merak ediyor. İşte tüm detaylar…