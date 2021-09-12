30 bin TL kredi çeksem ne kadar faiz öderim ? 30.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar ve faiz oranları 2021 güncel!

Kredi faiz oranları günün en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer aldı. 2021 yılında 30, 40, 50, 60 bin TL gibi miktarlarda kredi çekmek isteyenler bankalara ne kadar faiz ödeyeceklerini araştırıyor. Temmuz ayı itibariyle bir çok banka koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. İNG Bank, Ziraat Bankası ve Vakıflabank da kredi faiz oranları yükselen bankalar arasında bulunuyor. Peki hangi banka ne kadar faiz koyuyor? İşte 30.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar ve faiz oranları 2021 güncel...