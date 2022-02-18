75 bin 182 kişilik alım yapılacak! İŞKUR ’acil aranıyor’ diyerek açıkladı: 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...

İŞKUR tarafından en az ilköğretim mezunu beden işçisi (temizlik görevlisi) alımı yapıyor. İŞKUR başvuru şartları ve İŞKUR'a kayıt sayfasına dair detaylara haberimizde yer verdik. Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek personel alım ilanları İŞKUR resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor. Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. Özel ve kamu kurumlarına onlarca ilan ile alım yapılacak birimler, başvuru şartlari ve tarihi ile ilgili gerekli detaylar sayfamızda yer alıyor. İşte 2022 Şubat ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!