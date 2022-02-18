75 bin 182 kişilik alım yapılacak! İŞKUR 'acil aranıyor' diyerek açıkladı: 18 - 40 yaş aralığında ilköğretim mezunu olmak yeterli! Başvuru tarihi...
KPSS şartsız, sınavsız İŞKUR temizlik görevlisi alımları başladı. Bu bağlamda bu ay itibari ile itibaren binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. Haberimizde hem ilanları hem linki paylaştık. Buna göre ilgili temizlikçi alımlarında adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecek. İşte 2022 Şubat ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve başvuru ekranı...
İŞKUR tarafından en az ilköğretim mezunu beden işçisi (temizlik görevlisi) alımı yapıyor. İŞKUR başvuru şartları ve İŞKUR'a kayıt sayfasına dair detaylara haberimizde yer verdik. Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek personel alım ilanları İŞKUR resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor. Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak çalışır. Özel ve kamu kurumlarına onlarca ilan ile alım yapılacak birimler, başvuru şartlari ve tarihi ile ilgili gerekli detaylar sayfamızda yer alıyor. İşte 2022 Şubat ayı temizlik görevlisi alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
Beden İşçisi (Temizlik)
Özel / Daimi
2 Açık Pozisyon İSTANBUL 10 Gün Kaldı
1 Açık Pozisyon KOCAELİ 27 Gün Kaldı
2 Açık Pozisyon KONYA 20 Gün Kaldı
1 Açık Pozisyon KIRŞEHİR 25 Gün Kaldı
1 Açık Pozisyon BALIKESİR 25 Gün Kaldı
1 Açık Pozisyon BURSA 26 Gün Kaldı
2 Açık Pozisyon İZMİR 26 Gün Kaldı
5 Açık Pozisyon İSTANBUL 26 Gün Kaldı
3 Açık Pozisyon İZMİR 26 Gün Kaldı
1 Açık Pozisyon KOCAELİ 26 Gün Kaldı
1 Açık Pozisyon İZMİR
İŞKUR geçen ay 112 bin 992 kişiyi işle buluşturdu; en çok satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi alındı. Şimdi ise 70 bini aşkın işçi aranıyor...
Geçen ay 112 bin 992 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da, halen 70 bini aşkın açık iş bulunuyor.