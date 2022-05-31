A101 aktüeli yayında! Ucuza market alışverişi! Büyük Kurban Bayramı çılgınlığı başladı! A101 2022 küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyat listesi!

Son zamanların en büyük kampanyası! Vatandaşların uğrak yerleri olan zincir marketlerden birisi olan A101, Kurban Bayramı için harekete geçti. Her gün sıklıkla araştırılan A101 aktüel ürünler kataloğu yaımlandı. Fiyatlar düştü. Ucuza alışveriş başladı.Kurban Bayramı için geri sayım başlarken merak edilen kurbanlık fiyatları da gündem geldi. Peki A101'de Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç İL İL kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte aktüel ürünler kataloğu ve kurbanlık fiyat listesi...