A101 aktüeli yayında! Ucuza market alışverişi! Büyük Kurban Bayramı çılgınlığı başladı! A101 2022 küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyat listesi!
A101'in güncel aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Merakla bekleniyordu! Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Zincir marketlerin kurbanlık fiyatları bu noktada gündeme geldi. Aktüel ürünler kataloğunun yanı sıra A101'in Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç İL İL kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu! İşte yepyeni A101 aktüel ürünler kataloğu listesi ve kurbanlık fiyatları Büyükbaş - küçükbaş canlı kilosu ...
31.05.2022 16:45 - Son Güncelleme: 31.05.2022 16:45
Son zamanların en büyük kampanyası! Vatandaşların uğrak yerleri olan zincir marketlerden birisi olan A101, Kurban Bayramı için harekete geçti. Her gün sıklıkla araştırılan A101 aktüel ürünler kataloğu yaımlandı. Fiyatlar düştü. Ucuza alışveriş başladı.Kurban Bayramı için geri sayım başlarken merak edilen kurbanlık fiyatları da gündem geldi. Peki A101'de Büyükbaş Küçükbaş Tosun, Koyun, Dana, Öküz, Sığır, Keçi, Koç İL İL kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte aktüel ürünler kataloğu ve kurbanlık fiyat listesi...