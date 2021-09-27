Kilosu 100 lira! Çalınmasın diye bekçi tutuyorlar!

Pazar fiyatlarına bakıldığında kaliteli incirin kilosunun 80-100 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığına dikkati çeken Günaydın, "Kaliteli kuru incirin tanesi 2,5 ile 3 liraya geliyor. Üreticimiz bundan gayet memnun. Bizim bu malları ulaştırdığımız tüketiciler de bundan memnun olurlarsa hem incir üretimi hem de kalite hem de gelir artar. Aydın, yüzde 62'lik incir üretimiyle Türkiye'de birinci. Geçtiğimiz yıl Aydın'da 47 bin ton incir çıkmıştı. Bu yıl bu rakamın 42 bin ton civarında olacağını düşünüyoruz. Geçen yıl Türkiye olarak 70 bin ton kuru incir ihracat ile 250 milyon doların üzerinde bir gelir sağladık. Bir yıl önceki yıl ise 68 bin 700 ton inciri ihraç ederek 240 milyon dolar gelir elde edilmişti" dedi.

