Kilosu 100 lira! Çalınmasın diye bekçi tutuyorlar!

'HER SENE VERİM DÜŞÜYOR'

Aydın'da 10 yıldır incir satışı yapan pazarcı İrfan Çeçen, kuru incire talebin çok fazla olduğunu ancak her sene verimin düştüğünü söyledi. Kuru incirin geçmiş yıllara göre fiyatının yüksek olduğuna dikkati çeken Çeçen, "İncirde her sene verim düşüyor. İncirden incire kalite farklı var. Sattığımız yemelik süzme kuru incirin kilosu ortalama 80 liradan başlıyor. İriliğine göre 28 tanesi 1 kiloya denk geliyor. Kiloda 55-60 taneye denk gelen kuru incir de var. Onun da kilogram fiyatı da 45- 50 TL arasında. Düşük fiyatlı bu incirden alan vatandaşlar, neredeyse yarısını çöpe atmak zorunda kalıyor. Çünkü, arada kalite farkı var. 80 lira ve üzerinde fiyatla satılan incirde fire olmuyor" dedi.