İŞKUR’dan ev hanımlarına iş fırsatı! Evde paketleme işi ile günlük 2-3 saatinizi ayırarak para kazanın! Başvuru şartları…

Milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR evden çalışmak isteyenlere ve ev hanımlarına destek vermeyi sürdürüyor. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı evden para kazanmak isteyenler İŞKUR evde paketleme işi için başvuru yaparak aylık gelirler elde edebilir ve hanenin ekonomisine katkıda bulunabilir. Evde paketleme işi ile günlük 2-3 saatinizi ayırarak para kazanabilirsiniz. Peki başvuru şartları nelerdir? İŞKUR paketleme işi için pek çok kategoriden seçenekler yer alıyor. İşte tüm detaylar…