İŞKUR’dan ev hanımlarına iş fırsatı! Evde paketleme işi ile günlük 2-3 saatinizi ayırarak para kazanın! Başvuru şartları…
Gündemde en dikkat çeken ve ilgi gören konular arasında İŞKUR'dan ev hanımlarına iş fırsatı yer alıyor. Milyonlarca kişiye istihdam sağlayan İŞKUR evden çalışmak isteyen özellikle en ev hanımlarına iş fırsatı sunuyor ve çalışam hayatına daha fazla katılmalarını destekliyor. Üstelik Evde paketleme işi ile günlük 2-3 saatinizi ayırarak para kazanabilirsiniz. Hem çok zamanınızı almayan hem de iş öğrenerek para kazanmasınızı sağlayan İŞKUR paketleme işi başvuru şartlarının neler olduğu merak edildi. İşte paketleme işinin tüm detayları haberimizin içeriğinde yer alıyor.
Milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR evden çalışmak isteyenlere ve ev hanımlarına destek vermeyi sürdürüyor. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı evden para kazanmak isteyenler İŞKUR evde paketleme işi için başvuru yaparak aylık gelirler elde edebilir ve hanenin ekonomisine katkıda bulunabilir. Evde paketleme işi ile günlük 2-3 saatinizi ayırarak para kazanabilirsiniz. Peki başvuru şartları nelerdir? İŞKUR paketleme işi için pek çok kategoriden seçenekler yer alıyor. İşte tüm detaylar…
Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri öneme alınarak, evde yapmalarına ideal olan işler, SMS'le iletilecek. Söz hususu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, çizelge seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ ŞARTLARI NELER?
Paketleme işi geldiği zaman ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri amacıyla gelen öneriyi kabul eden kadınlar evde 2-3 saatlik çalışmalar ile bin liranın üstünde gelir elde edebilirler.