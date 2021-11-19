Büyük kampanya başladı! BİM hafta sonu indirimli ürünleri belli oldu! Kapan alıp gidiyor! Çeyiz alışverişi yapacak olanlar akın etti
BİM'in hafta sonu indirimli ürünleri belli oldu. Vatandaşlar merakla bekliyordu! Zincir marketleri arasında indirim yarışı hız kesmeden devam ediyor. Özellikle hafta sonu için tüm mağazalara kampanya yapıyor. Bu hafta en dikkat çeken kampanya BİM'in oldu. Peki BİM'de bu hafta sonu neler var? Kadın erkek, büyük küçük demeden herkes için kaliteli ve indirimli ürünler satışa çıkarıldı. BİM 19 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
19.11.2021 13:50
- Son Güncelleme: 19.11.2021 13:51
BİM'de bu hafta sonu yok yok! Çeyiz alışverişi yapmak isteyenler için ankastre set, buharlı ütü, erkek bakım seti, elektrikli süpürge, yemek masası, yolluk ve daha bir çok üründe büyük indirimler yapıldı. Çocuğu olanlar da yaşadı! BİM'de bu hafta sonu oyuncaklar da indirime girdi. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda kış da düşünüldü. Patikler, çoraplar, kalın pijama takımları, mont indirimden satışa çıkarıldı. İşte 19 Kasım'dan itibaren başlayacak olan indirimler...