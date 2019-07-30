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Kıdem tazminatıyla ilgili Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Yeni kıdem tazminatı sistemi nasıl olacak?

Yaklaşık 12 milyon çalışan kıdem tazminatında yapılacak değişiklikleri merakla bekliyor. Meclis'ten geçen 11'nci Kalkınma Planı'nın da içinde bulunan "kıdem tazminatı reformu"nun yeni dönemde yasalaşarak devreye girmesi bekleniyor. Kıdem tazminatıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bugün flaş bir açıklama yaptı. Peki yeni kıdem tazminatı sistemi nasıl olacak? Kıdem tazminatı sistemi ne zaman değişecek? Kıdem tazminatı kalkacak mı? Kimler kıdem tazminatı alabilecek? İşte o detaylar...

30.07.2019 13:43 - Son Güncelleme: 30.07.2019 13:43
Kıdem tazminatıyla ilgili Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Yeni kıdem tazminatı sistemi nasıl olacak?

Kıdem tazminatı sisteminde yapılacak olan değişiklik uzun süredir çalışanların ve hükümetin gündemini meşgul ediyor. Yaklaşık 12 milyon işçi yeni sistemin ayrıntılarını merak ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da bugün kıdem tazminatı ile ilgili flaş bir açıklama daha geldi.

Kıdem tazminatıyla ilgili Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Yeni kıdem tazminatı sistemi nasıl olacak?

Albayrak açıklamasında yeni sistemin "tüm paydaşları mutlu" edeceğinin altını çizerken, yapılacak olan değişikliklerin Türkiye'nin 100 yılını etkileyeceğini de belirtti.

İŞTE BERAT ALBAYRAK'IN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Kıdem tazminatıyla ilgili Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Yeni kıdem tazminatı sistemi nasıl olacak?

Kıdem tazminatı, Konut sektörü, Fiyat artışları konusuna değinen Albayrak, tartışılan kıdem tazminatı ile ilgili, "Kıdem tazimatı Türkiye'nin 100 yılını etkileyecek bir konu. Tüm paydaşlar mutlu olmalı. Kararlılığımız devam ediyor." dedi

- Fiyat artışlarını içerde absorbe etmek amacımız. Yapmak zorunda olduğumuz enflasyonu da göz önüne alarak yapıldı. Kıdem tazimatı Türkiye'nin 100 yılını etkileyecek bir konu. Tüm paydaşlar mutlu olmalı. Kararlılığımız devam ediyor. Bir noktaya da geldiğinde paydaşlarla paylaşacağız. Ama Türkiye bu adımı atmak zorunda. Bu yüzyılı dönüştürecek bir reform olacak.

Kıdem tazminatıyla ilgili Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Yeni kıdem tazminatı sistemi nasıl olacak?

İŞTE KIDEM TAZMİNATINDA YENİ DÖNEME İLİŞKİN DETAYLAR
Yeni işe girenlerde Kıdem Tazminatı Fonu'na katılım zorunlu, eski çalışanda ise isteğe bağlı olması görüşü ön plana çıkıyor.

Kıdem tazminatıyla ilgili Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Yeni kıdem tazminatı sistemi nasıl olacak?

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