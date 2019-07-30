Kıdem tazminatıyla ilgili Bakan Albayrak'tan flaş açıklama! Yeni kıdem tazminatı sistemi nasıl olacak?

Kıdem tazminatı, Konut sektörü, Fiyat artışları konusuna değinen Albayrak, tartışılan kıdem tazminatı ile ilgili, "Kıdem tazimatı Türkiye'nin 100 yılını etkileyecek bir konu. Tüm paydaşlar mutlu olmalı. Kararlılığımız devam ediyor." dedi

- Fiyat artışlarını içerde absorbe etmek amacımız. Yapmak zorunda olduğumuz enflasyonu da göz önüne alarak yapıldı. Kıdem tazimatı Türkiye'nin 100 yılını etkileyecek bir konu. Tüm paydaşlar mutlu olmalı. Kararlılığımız devam ediyor. Bir noktaya da geldiğinde paydaşlarla paylaşacağız. Ama Türkiye bu adımı atmak zorunda. Bu yüzyılı dönüştürecek bir reform olacak.