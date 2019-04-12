Kıdem tazminatını kimler alabilecek? 2019 kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin ayrıntıları neler?
Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ile ilgili yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan kıdem tazminatı fonu ile ilgili ayrıntıları araştıran çalışanlar yeni sistemin neler kazandıracağını öğrenmek istiyor. Peki kıdem tazminatı fonu ne zaman devreye girecek? Kıdem tazminatını kimler alabilecek? İstifa eden kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatı ücreti ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı fonu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
1- Takvim ne şekilde işleyecek?
Kıdem tazminatı reformu için takvim yıl sonu olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca tüm paydaşların katılımı da programda vurgulanmış. Bu konuda daha önce kanun taslakları hazırlanmış ve bazı taslaklar sosyal taraflarla paylaşılmıştı. Hatta Çalışma Meclisi'nde de konu masaya yatırılmıştı.
Ancak sosyal taraflar bir metin üzerinde mutabakata varamayınca konu rafa kalkmıştı. Özellikle işçi kesimi daha önce pek çok kez kıdem tazminatını 'kırmızı çizgisi' olarak ifade etmişti. Bu hassasiyetler de dikkate alınarak, geniş katılımlı ve şeffaf bir süreç yürütülerek reformun hayata geçirilmesi çok kritik.