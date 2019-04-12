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Kıdem tazminatını kimler alabilecek? 2019 kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin ayrıntıları neler?

Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ile ilgili yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan kıdem tazminatı fonu ile ilgili ayrıntıları araştıran çalışanlar yeni sistemin neler kazandıracağını öğrenmek istiyor. Peki kıdem tazminatı fonu ne zaman devreye girecek? Kıdem tazminatını kimler alabilecek? İstifa eden kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatı ücreti ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı fonu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

12.04.2019 09:42 - Son Güncelleme: 12.04.2019 09:42
Kıdem tazminatını kimler alabilecek? 2019 kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin ayrıntıları neler?

Kıdem Tazminatı Fonu, takvime göre ilerlerse 2020 itibarıyla işe girenler için uygulanacak. 1 yıldan az çalışanlar da tazminat alabilecek, mevcut çalışanların ise tüm hakları korunacak.

Kıdem tazminatını kimler alabilecek? 2019 kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin ayrıntıları neler?

Önceki gün açıklanan reform paketinde, Kıdem Tazminatı Fonu'nun gerçekleştirileceği ve Bireysel Emeklilik Sistemi'yle (BES) ilgili yeni adımların atılacağı açıklandı. Söz konusu açıklama sonrası çalışma hayatının en hassas konularından biri olan kıdem tazminatı tekrar gündeme geldi.

Kıdem tazminatını kimler alabilecek? 2019 kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin ayrıntıları neler?

Kıdem tazminatı konusunda mevcut sistemin sorunlarını çözebilecek ve işçi-işveren-devlet sacayağındaki bütün tarafların mutabakatını sağlayacak bir düzenleme yapılması gerekiyor. İşte 5 soruda kıdem tazminatı fonunun ayrıntıları...

5 SORUDA FONLA İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Kıdem tazminatını kimler alabilecek? 2019 kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin ayrıntıları neler?

1- Takvim ne şekilde işleyecek?
Kıdem tazminatı reformu için takvim yıl sonu olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca tüm paydaşların katılımı da programda vurgulanmış. Bu konuda daha önce kanun taslakları hazırlanmış ve bazı taslaklar sosyal taraflarla paylaşılmıştı. Hatta Çalışma Meclisi'nde de konu masaya yatırılmıştı.

Kıdem tazminatını kimler alabilecek? 2019 kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin ayrıntıları neler?

Ancak sosyal taraflar bir metin üzerinde mutabakata varamayınca konu rafa kalkmıştı. Özellikle işçi kesimi daha önce pek çok kez kıdem tazminatını 'kırmızı çizgisi' olarak ifade etmişti. Bu hassasiyetler de dikkate alınarak, geniş katılımlı ve şeffaf bir süreç yürütülerek reformun hayata geçirilmesi çok kritik.

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