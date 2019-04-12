Kıdem tazminatını kimler alabilecek? 2019 kıdem tazminatı fonu düzenlemesinin ayrıntıları neler?

Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı ile ilgili yapılacak yeni düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan kıdem tazminatı fonu ile ilgili ayrıntıları araştıran çalışanlar yeni sistemin neler kazandıracağını öğrenmek istiyor. Peki kıdem tazminatı fonu ne zaman devreye girecek? Kıdem tazminatını kimler alabilecek? İstifa eden kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatı ücreti ne kadar olacak? İşte kıdem tazminatı fonu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

12.04.2019 09:42 - Son Güncelleme: 12.04.2019 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





