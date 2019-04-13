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Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? İşte yeni kıdem tazminatı sisteminin detayları....

Yeni kıdem tazminatı sistemi için çalışmalar başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reform için tarafları bir araya geçirecek. Kazanılmış haklar korunacak, herkes tazminata kavuşacak, BES'e entegre edilerek tasarruflar artırılacak. Peki kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlacak? Ne kadar ödenecek? Birikmiş kıdem tazminatları ne olacak? İşte milyonlar kişinin merakla beklediği o soruların cevapları...

13.04.2019 07:57 - Son Güncelleme: 13.04.2019 07:57
Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? İşte yeni kıdem tazminatı sisteminin detayları....

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı reformu için tarafları bir araya getiriyor.

Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? İşte yeni kıdem tazminatı sisteminin detayları....

Kıdem tazminatı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nin entegre edilmesiyle beraber hem toplam tasarruf artırılacak hem de çalışanlar emeklilik döneminde ek bir gelire kavuşacak.

Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? İşte yeni kıdem tazminatı sisteminin detayları....

Yapılacak çalışmayla kazanılmış hakların korunması sağlanırken, mevcut sistemin tamamlayıcı emeklilik sistemine entegre edilmesi sağlanacak.

Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? İşte yeni kıdem tazminatı sisteminin detayları....

KIDEM MASASI KURULUYOR
Yeni Ekonomi Programı kapsamında sosyal tarafların mutabakatıyla Kıdem Tazminatı Reformu da yaşama geçiriliyor.

Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? İşte yeni kıdem tazminatı sisteminin detayları....

Bakan Albayrak, kıdem tazminatına ilişkin dünya örneklerini incelediklerini açıklarken, yeni sisteme ilişkin görüşlerini almak için işçi, işveren kesimi başta olmak üzere tarafları bir araya getiriyor.

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