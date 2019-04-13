Kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlanacak? İşte yeni kıdem tazminatı sisteminin detayları....
Yeni kıdem tazminatı sistemi için çalışmalar başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, reform için tarafları bir araya geçirecek. Kazanılmış haklar korunacak, herkes tazminata kavuşacak, BES'e entegre edilerek tasarruflar artırılacak. Peki kıdem tazminatından kimler, nasıl yararlacak? Ne kadar ödenecek? Birikmiş kıdem tazminatları ne olacak? İşte milyonlar kişinin merakla beklediği o soruların cevapları...
13.04.2019 07:57
- Son Güncelleme: 13.04.2019 07:57
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