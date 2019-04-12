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Emeklilikte 3’lü kazanç! İşte Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu için ilk toplantı Mayıs'ta. Yeni sistemle; çalışanlar maaş, BES ve tazminatla emeklilikte 3'lü güvenceye kavuşacak. Kazanca göre kesinti olacak. Mevcut kazanımlar korunacak. Bu yıl yaşama geçirilecek Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında üzerinde çalışılan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar...

12.04.2019 07:57 - Son Güncelleme: 12.04.2019 07:57
Emeklilikte 3’lü kazanç! İşte Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre kıdem tazminatı fonu kurulacağını açıklamasının ardından heyecanla bekleyiş başladı.

Emeklilikte 3’lü kazanç! İşte Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar

Milyonlarca çalışanın bir günlük kıdeminin bile korumaya alındığı devrim niteliğindeki yeni düzenlemeye ilişkin ilk adım atılıyor.

Emeklilikte 3’lü kazanç! İşte Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı Çalışma Meclisi Mayıs ayında 'kıdem' gündemiyle toplanacak.

Emeklilikte 3’lü kazanç! İşte Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar

Sistem ile çalışanların yüzde 100 tazminat alabilmesinin sağlanması hedeflenirken, emeklilikte maaş, BES ve tazminat güvencesi sağlanmış olacak.

Emeklilikte 3’lü kazanç! İşte Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar

Bu yıl yaşama geçirilecek Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında üzerinde çalışılan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bazı başlıklar şöyle:

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