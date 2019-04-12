Emeklilikte 3’lü kazanç! İşte Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu için ilk toplantı Mayıs'ta. Yeni sistemle; çalışanlar maaş, BES ve tazminatla emeklilikte 3'lü güvenceye kavuşacak. Kazanca göre kesinti olacak. Mevcut kazanımlar korunacak. Bu yıl yaşama geçirilecek Kıdem Tazminatı Reformu kapsamında üzerinde çalışılan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar...
12.04.2019 07:57
- Son Güncelleme: 12.04.2019 07:57
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