Kıdem tazminatında yeni sistem ne zaman başlıyor? Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

Programda, sosyal taraflarla diyalog içinde bütün işçilerin erişebileceği, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi sözü verilirken, hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulacak. Bugün iş sözleşmesi sona eren her 10 çalışandan sadece biri kıdem alırken, yeni sistemle bütün çalışanlar kıdemini alabilecek. Geçen yıl çerçevesi çizilen ve üzerinde çalışılacak yeni kıdem tazminatı modelinin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık şöyle: