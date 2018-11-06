Kıdem tazminatında yeni sistem ne zaman başlıyor? Kıdem tazminatı kalkıyor mu?
Kıdem tazminatında 2019 yılında yapılması planlanan düzenlemenin ardından milyonlarca çalışan gözünü buradan gelecek habere çevirdi. Çalışanların işveren tarafından işten çıkarıldığında alabildiği kıdem tazminatı ile ilgili yeni çalışmalar Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı ile birlikte başlatıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine vatandaşlar kıdem tazminatı kalkıyor mu? Kıdem tazminatı nasıl alınacak? Kıdem tazminatı kimlere verilecek? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte kıdem tazminatında yeni dönem ile ilgili detaylar...
Programda, sosyal taraflarla diyalog içinde bütün işçilerin erişebileceği, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi sözü verilirken, hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulacak. Bugün iş sözleşmesi sona eren her 10 çalışandan sadece biri kıdem alırken, yeni sistemle bütün çalışanlar kıdemini alabilecek. Geçen yıl çerçevesi çizilen ve üzerinde çalışılacak yeni kıdem tazminatı modelinin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık şöyle:
-İş değiştirmek kolaylaşacak, geçişte kıdem yanmayacak. İşten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek.
-İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Her çalışanın görebileceği bireysel bir kıdem hesabı olacak. Çalışanlar her ayın sonunda birikimlerinin hangi noktada olduğunu takip edebilecek.