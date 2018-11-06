Kıdem tazminatında yeni sistem ne zaman başlıyor? Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

Kıdem tazminatında 2019 yılında yapılması planlanan düzenlemenin ardından milyonlarca çalışan gözünü buradan gelecek habere çevirdi. Çalışanların işveren tarafından işten çıkarıldığında alabildiği kıdem tazminatı ile ilgili yeni çalışmalar Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı ile birlikte başlatıldı. Yaşanan bu gelişme üzerine vatandaşlar kıdem tazminatı kalkıyor mu? Kıdem tazminatı nasıl alınacak? Kıdem tazminatı kimlere verilecek? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte kıdem tazminatında yeni dönem ile ilgili detaylar...

6 Kasım 2018 Salı, 07:54:09 Güncelleme: 08:05:18
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Kıdem tazminatında yeni sistem ne zaman başlıyor? Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve uzun yıllardır tartışılan kıdem tazminatı sistemine ilişkin reform çalışmaları Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'yla start aldı.

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Kıdem tazminatında yeni sistem ne zaman başlıyor? Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

Programda, sosyal taraflarla diyalog içinde bütün işçilerin erişebileceği, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi sözü verilirken, hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulacak. Bugün iş sözleşmesi sona eren her 10 çalışandan sadece biri kıdem alırken, yeni sistemle bütün çalışanlar kıdemini alabilecek. Geçen yıl çerçevesi çizilen ve üzerinde çalışılacak yeni kıdem tazminatı modelinin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık şöyle:

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Kıdem tazminatında yeni sistem ne zaman başlıyor? Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

TAKİP EDİLEBİLECEK
-1 gün çalışanın kıdemi olacak, kazanımlar korunacak.
Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak.
-Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak.

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Kıdem tazminatında yeni sistem ne zaman başlıyor? Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

-İş değiştirmek kolaylaşacak, geçişte kıdem yanmayacak. İşten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek.
-İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Her çalışanın görebileceği bireysel bir kıdem hesabı olacak. Çalışanlar her ayın sonunda birikimlerinin hangi noktada olduğunu takip edebilecek.

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Kıdem tazminatında yeni sistem ne zaman başlıyor? Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

- Birikimler çeşitli araçlarda değerlendirilebilecek. Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi için yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. Bu hesaba devlet de katkı sunacak.
-İstifa eden tazminat alacak.

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