Erken emeklilik şartı belli oldu! İşte 2018 SGK-Bağkur emeklilik yaşı

Son zamanlarda milyonlarca vatadaş tarafından araştırılan konulardan bir tanesi de erken emeklilik. Erken emekli olmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi lazım... Erken emeklilik için SGK ve Bağkur'dan 3 şartı yerine getirilmesi gerekir. Peki SGK ve Bağkur'da erken emeklilik şartları ne? Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...