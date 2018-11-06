Erken emeklilik şartı belli oldu! İşte 2018 SGK-Bağkur emeklilik yaşı
Erken emeklilik şartı belli oldu! Emekli olmak isteyen vatandaşlar, erken emeklilik için SGK ve Bağkur'dan 3 şartı yerine getirilmesi gerekir. Peki SGK ve Bağkur'da erken emeklilik şartları ne? Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte emekli olmak isteyen vatandaşlarının merakla beklediği o detaylar...
Son zamanlarda milyonlarca vatadaş tarafından araştırılan konulardan bir tanesi de erken emeklilik. Erken emekli olmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi lazım... Erken emeklilik için SGK ve Bağkur'dan 3 şartı yerine getirilmesi gerekir. Peki SGK ve Bağkur'da erken emeklilik şartları ne? Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESABI
Yapmanız gereken, SGK'ya gitmeden inetnet sitesinden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet sitesindeki linke tıkladığınız zaman açılan sayfada sizden istenen; cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama işleminin sonucunu öğrenebilirsiniz.
1 MAYIS 2008 KRİTİK TARİH
Emeklilik için gerekli olan son şart ise yaş. 1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez sigortalı olan ve 7.200 gün prim ödeme şartını 1 Ocak 2048'ten sonra dolduracak bütün sigortalılar 65 yaşlarını doldurduklarında emekli olabilecekler. Bu kişiler sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını doldursalar bile yaşı bekleyecekler.
YAŞTAN EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik olarak bilinen yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile yaştan emekli olabilirsiniz. İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olanlar için yaş şartları şöyledir;
- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,
- 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında,
- 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında,
- 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında,
- 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında.