Emekliye 4 aylık zam! Gelen son dakika haberleriyle güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

TOPLU SÖZLEŞMEYE FARK GELİYOR

Bu tahminlerin dışında gerçekleşen enflasyon oranları da bize ipuçları veriyor. Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte son 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri son 6 aylık oran kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri de son 6 ayda oluşan enflasyona göre fark alıyor.