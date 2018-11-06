Emekliye 4 aylık zam! Gelen son dakika haberleriyle güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliler ve memurların dört gözle bekledikleri enflasyon rakamları açıklandı. Ekim enflasyonu ile birlikte son 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12.26 oldu. Buna Kasım ve Aralık enflasyonu da eklenecek. Gelen son dakika haberlerine göre emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu? İşte son haberler...
6 Kasım 2018 Salı, 01:19:20 Güncelleme: 01:22:48
Emekliye 4 aylık zam! Gelen son dakika haberleriyle güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ocak zammıyla ilgili veriler gelmeye devam ediyor. Pazar günü bu köşede emeklilerimizin yıl sonu maaş zamlarıyla ilgili tahminleri paylaşmıştık. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yıl sonu zam oranı yüzde 13,12 çıkmıştı. Yeni Ekonomi Programına göre bu oran yüzde 10,65 olarak hesaplanmıştı.
Emekliye 4 aylık zam! Gelen son dakika haberleriyle güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 4 aylık zam! Gelen son dakika haberleriyle güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
TOPLU SÖZLEŞMEYE FARK GELİYOR
Bu tahminlerin dışında gerçekleşen enflasyon oranları da bize ipuçları veriyor. Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte son 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri son 6 aylık oran kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri de son 6 ayda oluşan enflasyona göre fark alıyor.
Emekliye 4 aylık zam! Gelen son dakika haberleriyle güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
DİĞER GALERİLER