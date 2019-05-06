Altın fiyatları son dakika! 6 Mayıs 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı

Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem gününün kapanışında çeyrek altın 401,00 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, gram altın fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan işlem gördü. Yatırımcılar altının yeni haftaya nasıl başlayacağını araştırıyor. Bugün gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs canlı altın fiyatları...