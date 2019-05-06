Altın fiyatları son dakika! 6 Mayıs 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Son günlerde dalgalı seyir izleyen altının 6 Mayıs'a nasıl başlayacağı merak ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftayı yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan tamamlamıştı. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs güncel altın fiyatları...
06.05.2019 07:51
- Son Güncelleme: 06.05.2019 07:51
Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem gününün kapanışında çeyrek altın 401,00 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, gram altın fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan işlem gördü. Yatırımcılar altının yeni haftaya nasıl başlayacağını araştırıyor. Bugün gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs canlı altın fiyatları...
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