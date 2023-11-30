Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu! İşte merak edilen detaylar...

3

Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik oluşturulan bir kaynak olacak olan Aile Gençlik Fonu'nun yönetim kurulu,