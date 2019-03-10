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Kıdem tazminatında flaş gelişme! 3600 çalışma gününü dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışma hayatı ile ilgili işçiler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Bunun yanı sıra 3600 çalışma gününü dolduran kişiler de kıdem tazminatı alabiliyor. Peki kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı almak için şartlar neler? 3600 prim gününü dolduranların kıdem tazminatı alabilmesi için şartlar neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem cevapladı. İşte detaylar...

10.03.2019 09:55 - Son Güncelleme: 10.03.2019 10:01
Kıdem tazminatında flaş gelişme! 3600 çalışma gününü dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Çalışanlar 10 yıllık prim günlerini doldurduklarında hem emeklilik hem de kıdem tazminatlarını alma hakkına kavuşuyor. Ancak bunun bazı şartları bulunuyor...

Kıdem tazminatında flaş gelişme! 3600 çalışma gününü dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Sosyal güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3.600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3.600 gün primi tamamladıysanız, ya da tamamlama imkanınız varsa burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.

Kıdem tazminatında flaş gelişme! 3600 çalışma gününü dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

SGK'DAN YAZI
Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda. Öncelikle son işyerinde en az 1 yıllık kıdeminizin, yani çalışmışlığınızın olması gerekiyor.

Kıdem tazminatında flaş gelişme! 3600 çalışma gününü dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Yine yasalarımız bazı istisnalar dışında kendi isteği ile ayrılan yani istifa eden çalışanların tazminat alamayacağını söylüyor. İşte bu noktada sihirli rakam 3.600 devreye giriyor. Yukarıda söylediğimiz gibi eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde bir yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor.

Kıdem tazminatında flaş gelişme! 3600 çalışma gününü dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Tabii 15 yıllık sigortalılık süresini (Bu zaman çoktan doldu) ve 10 yıllık primi yani 3.600 günü de doldurmuş olmanız lazım.
Bu çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3.600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar.

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