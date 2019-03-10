Kıdem tazminatında flaş gelişme! 3600 çalışma gününü dolduran işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Çalışma hayatı ile ilgili işçiler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı alabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Bunun yanı sıra 3600 çalışma gününü dolduran kişiler de kıdem tazminatı alabiliyor. Peki kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı almak için şartlar neler? 3600 prim gününü dolduranların kıdem tazminatı alabilmesi için şartlar neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem cevapladı. İşte detaylar...
Sosyal güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3.600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3.600 gün primi tamamladıysanız, ya da tamamlama imkanınız varsa burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.
Yine yasalarımız bazı istisnalar dışında kendi isteği ile ayrılan yani istifa eden çalışanların tazminat alamayacağını söylüyor. İşte bu noktada sihirli rakam 3.600 devreye giriyor. Yukarıda söylediğimiz gibi eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde bir yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor.