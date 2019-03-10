İstihdam yarışı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, "Burası Türkiye burada iş var" sloganıyla hayata geçen 2019 istihdam seferberliğinde rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İstanbul 900 bin, Ankara 220 bin, İzmir 200 bin, Kocaeli 100 bin, Bursa 120 bin, Kayseri 30 bin, Diyarbakır 20 bin, Trabzon 16 bin, Sakarya 15 bin, Gaziantep 15 bin, Denizli 15 bin, Elazığ 9 bin, Uşak 5 bin, Bingöl 2 bin kişiye ilave istihdam yaratmayı hedefliyor. Diğer illerde de seferberlik kapsamında istihdam edilecek kişi sayıları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Önümüzdeki 2 hafta içinde toplam rakam ortaya çıkacak.