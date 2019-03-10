İstihdam yarışı
İş dünyası 2.5 milyon kişilik istihdam seferberliği için sıraya girdi. İstanbul 900 bin, Ankara 220 bin, İzmir 200 bin, Kocaeli 100 bin, Bursa 120 bin, Kayseri 30 bin, Diyarbakır 20 bin, Gaziantep, Sakarya ve Denizli ise 15 biner kişiyi işe alma sözü verdi. İki haftada diğer illerin rakamları da ortaya çıkacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, "Burası Türkiye burada iş var" sloganıyla hayata geçen 2019 istihdam seferberliğinde rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İstanbul 900 bin, Ankara 220 bin, İzmir 200 bin, Kocaeli 100 bin, Bursa 120 bin, Kayseri 30 bin, Diyarbakır 20 bin, Trabzon 16 bin, Sakarya 15 bin, Gaziantep 15 bin, Denizli 15 bin, Elazığ 9 bin, Uşak 5 bin, Bingöl 2 bin kişiye ilave istihdam yaratmayı hedefliyor. Diğer illerde de seferberlik kapsamında istihdam edilecek kişi sayıları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Önümüzdeki 2 hafta içinde toplam rakam ortaya çıkacak.
Seferberlik ilanının ardından 10 gün geçmesine rağmen birçok ilde başvurular da başladı. İstanbul'da 15 bin, Ankara'da 4 bin, Kayseri'de 4 bin, Denizli'de 3 bin, Elazığ'da 300 kişiye istihdam sağlamak için şirketlerden İŞKUR'a başvuru yapıldı. Şirketler de tek tek açıklama yapıyor. İlk 3 ayda fiilen 1.050 kişiye işbaşı yaptıran Vestel, nisanda 250 kişi daha alacak. Bursa'da Matlı Şirketler Grubu, beyaz et üretim tesisinde 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. SÜTAŞ 1.700 kişiyi, Konukoğlu bin kişiyi işe alacak. Kayseri'deki BRN Yatak da 50 kişiyi işe alacağını açıkladı.
TOBB'DAN EYLEM PLANI
İstihdam Seferberliği için TOBB, 81 ildeki 365 oda ve borsaya 11 maddelik iş planı gönderdi. Edinilen bilgilere göre, kampanyanın Türkiye genelinde etkin tanıtılması için bilgilendirici basın toplantısı ve açıklamalar yapılması, vali, kaymakam, belediye başkanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarının başkanları ile toplantılar yapılması istendi. İllerde en çok vergi ödeyen ve istihdam sağlayan ilk 100 üyeyle görüşmeler yapılarak, teşviklerin anlatılması, muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine bilgi verilmesi, binalara afişler asılması talep edildi.
İSTİHDAM MASALARI KURULDU
Geçen haftadan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında oda ve borsalar hem kendi binalarına hem de ilin birçok yerine afiş ve billboardlar astı. Teşvikleri anlatmak için oda ve borsalar, tanıtım filmleri hazırladı. Bunlar, yerel basında ve sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Odalar kendi bünyelerinde istihdam masaları kurdu.
ALTYAPI TAMAM 20 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK
Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, şehrin altyapı sorununun çözüldüğünü belirterek, "Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımı ve organize sanayi bölgesinin arıtması tamamlandı. Yeni bir sanayi bölgesi daha kuracağız" dedi. Bunların tamamlanması ve teşvik paketinin katkısıyla ilave 20 bin kişinin istihdam edileceğini aktaran Kaya, "Finansa erişim sorunu da çözülürse 20 bin kişiyi aşarız" şeklinde konuştu.