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Bankalar vatandaşlardan hangi ücretleri alabilir? Dikkat paranız cebinizde kalsın!

Vatandaşlar yıllardır bankaların aldığı fahiş ücretlerden şikayetçi. Ancak 2014'ta yapılan değişiklikle birlikte bankaların alabileceği işlem ücretleri 20 farklı kalemde toplandı. İşte vatandaşı tasarruf ettirecek detaylar...

10.03.2019 11:26 - Son Güncelleme: 10.03.2019 11:26
Bankalar vatandaşlardan hangi ücretleri alabilir? Dikkat paranız cebinizde kalsın!

Yıllarca bankaların aldığı ücretlerden dert yandık. Son olarak 2014'te yapılan değişikle alınabilecek ücretler 20 kalemde toplandı. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Belki de alternatiflerin farkında olunmamasından kaynaklanıyor. İşte tasarruf ettiren ayrıntılar...

Bankalar vatandaşlardan hangi ücretleri alabilir? Dikkat paranız cebinizde kalsın!

Posta'nın haberine göre bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu konudaki yasal düzenleme 3 Ekim 2014'te yürürlüğe girdi.

Ancak söz konusu maddeler arasında yer alan 'hesap işletim ücreti'nin yürütmesi 2016'da yargı kararıyla durduruldu. Bu kapsamda geriye dönük 10 yıllık ücret hakem heyeti yoluyla talep edilebilir. Diğer bazı ücretleri ödememek için izlenebilecek yollar var. İşte detayları...

Bankalar vatandaşlardan hangi ücretleri alabilir? Dikkat paranız cebinizde kalsın!

Ortak ATM Kullanımı

Para çekmede 100 lira sınırı

Bankalar başka bankaların debit kartları (para çekme kartı) ile yapılan bakiye sorgulama ve hesaptan para çekme işlemleri için belli bir ücret alıyor. Bu ücret genelde bankadan çekilen paranın miktarına göre değişiyor.

ATM'lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücreti 2.30 lira ile sınırlı. 100 liranın üzerinde çekilen paralarda da benzer oranlarda rakam yükseliyor.

Bankalar vatandaşlardan hangi ücretleri alabilir? Dikkat paranız cebinizde kalsın!

15 bin noktada ücretsiz hizmet

Başka banka ATM'sinden para çekerken ücret ödemek istemiyorsanız, ortak ücretsiz ATM kullandıran bankaları seçebilirsiniz. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım; 15 bin ATM'de müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor.

Bu bankaların ortak ATM'lerinden para yatırma, para çekme, bakiye sorgulama, kredi kartı borç sorgulama, kredi kartı limit sorgulama, kart borcu ödemede para kesilmiyor.

Bankalar vatandaşlardan hangi ücretleri alabilir? Dikkat paranız cebinizde kalsın!

ALINABİLECEK YASAL MASRAFLAR
1 Tahsis ücreti
2 Ekspertiz ücreti
3 Taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti
4 Hesap işletim ücreti (yargı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.)
5 Para çekme ücreti

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