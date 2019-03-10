Bankalar vatandaşlardan hangi ücretleri alabilir? Dikkat paranız cebinizde kalsın!

Posta'nın haberine göre bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu konudaki yasal düzenleme 3 Ekim 2014'te yürürlüğe girdi.



Ancak söz konusu maddeler arasında yer alan 'hesap işletim ücreti'nin yürütmesi 2016'da yargı kararıyla durduruldu. Bu kapsamda geriye dönük 10 yıllık ücret hakem heyeti yoluyla talep edilebilir. Diğer bazı ücretleri ödememek için izlenebilecek yollar var. İşte detayları...