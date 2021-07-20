Altında o durum resmen gerçekleşti! Altın fiyatları çeyrek altın gram altın ve gram altın fiyatı canlı... Altın fiyatları son dakika allak bullak oldu!

Altın fiyatları son dakika kafaları karıştırdı! Haziran ayından beri düşük seyreden altın fiyatlarının; biraz daha düşmesi ise yerden toplanacak duruma getirecek. Yatırımcısını uzun vadede memnun eden altın, kısa vadede ise zarar oranını artırır. Gün içersindeki alım ve satımdan büyülenen altının belli saatler arasında değişik fiyatlara satıldığını da görülür bir gerçektir. Küresel altın fiyatları, geçen hafta 1.830 doların üstünü gördükten sonra gerilerken gram altın bayram tatili öncesinde dolar/TL'de yaşanan düşüşle birlikte 500 TL'nin altına geriledi. Altın, tahvil faizlerindeki gerileme ve enflasyonun yükseleceğine dair endişelerle yeni haftaya 1.814 dolardan başladı.