Kıdem tazminatı hesaplama 2022! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Başvuru şartları…

Milyonlarca işveren ve işçiyi yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusu gündemden düşmeyenler arasında yer alıyor. Her çalışanın değil belli başlı şartları taşıyanların yararlanabildiği bu hak 2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte miktar olarak arttı. Her sektörden ve tüm illerden çalışanı kapsayan kıdem tazminatı hesaplama 2022 nasıl yapılır? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar!