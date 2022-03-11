Kıdem tazminatı hesaplama 2022! Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Kimler kıdem tazminatı alabilir? Başvuru şartları…
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusu ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. 2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte şartları taşıyan çalışanlara verilen bu hak miktarı da artmış oldu. Kıdem tazminatı hesaplama 2022 hakkında bilgi almak ve başvuru için hangi şartların gerekli olduğunu öğrenmek isteyenler için detayları haberimizin içeriğinde derledik. Peki kıdem tazminatı nasıl ve nereden hesaplanabiliyor? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Başvuru şartları nelerdir?
11.03.2022 19:26 - Son Güncelleme: 11.03.2022 19:26
Milyonlarca işveren ve işçiyi yakından ilgilendiren kıdem tazminatı konusu gündemden düşmeyenler arasında yer alıyor. Her çalışanın değil belli başlı şartları taşıyanların yararlanabildiği bu hak 2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte miktar olarak arttı. Her sektörden ve tüm illerden çalışanı kapsayan kıdem tazminatı hesaplama 2022 nasıl yapılır? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar!