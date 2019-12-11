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Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek! Hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor

Ankara-Sivas arasındaki süreyi 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde 150 noktada 6 bin işçi ile çalışma sürüyor. Yapımı devam eden en büyük projelerden birisi olan YHT'de Sivas şehir merkezinde ray seriminin büyük bir kısmı tamamlandı.

11.12.2019 11:11 - Son Güncelleme: 11.12.2019 11:11
Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek! Hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin bir an önce hayata geçmesi için 406 kilometre uzunluğundaki hat boyunca 150 noktada yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor.

Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek! Hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin devam eden en büyük projelerinden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Alt yapı çalışması tamamlanan projede ray döşeme çalışmaları, 406 kilo metrelik hat boyunca, 150 noktada yaklaşık 6 bin çalışan ile aralıksız sürdürülüyor. Sivas şehir merkezinde ray seriminin büyük bir kısmı tamamlandı.

Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek! Hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor

BELİRLENEN TAKVİMDE AKSAMA YOK
Ray serim çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, projede iş akışının bakanlığın belirlediği takvime göre devam ettiğini belirterek, "Yüksek Hızlı Tiren Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından birisi. İstanbul, Ankara, Sivas ve arından Erzincan ve Erzurum'a devam edecek. İş akışı iş takvimine uygun olarak gitmektedir. 2020 yılının ortalarına doğru tamamlanacak şekilde bakanlığımızın belirlediği iş takvimi devam etmektedir." dedi.

Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek! Hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor

SİVAS-ANKARA ARASI 2 SAATE İNECEK
Projenin Sivas'ın Sosyo-Ekonomik yapısında büyük gelişmelere neden olacağını ifade eden Ayhan, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, talimatları doğrultusunda, takipleri, Ulaştırma bakanımızın gayretleri ve tüm birimler adeta bu projeye odaklanmış durumda. Sivas-Ankara arası karayolu ile 446 kilo metre. Bu hattın uzunluğu ise 406 kilo metre.

Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek! Hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor

Sivas-Ankara arasında ulaşımı 2 saate indirecek. İstanbul-Sivas arası ise 5 saat olacak. Yolda kısalma da var. Konforlu ve nitelikli bir yolculuk imkanı sağlayacak. Sosyo-ekonomik olarak da Sivas'ta büyük bir değişime neden olacak. Bizde Sivas olarak hazırlıklarımızı, gerek turizm, gerek sanayi, gerekse tarım alanında sürdürüyoruz. İleride Pekin'e kadar uzanacak bir hat olacak." dedi.

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