Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek! Hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor

Sivas-Ankara arasında ulaşımı 2 saate indirecek. İstanbul-Sivas arası ise 5 saat olacak. Yolda kısalma da var. Konforlu ve nitelikli bir yolculuk imkanı sağlayacak. Sosyo-ekonomik olarak da Sivas'ta büyük bir değişime neden olacak. Bizde Sivas olarak hazırlıklarımızı, gerek turizm, gerek sanayi, gerekse tarım alanında sürdürüyoruz. İleride Pekin'e kadar uzanacak bir hat olacak." dedi.