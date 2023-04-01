RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Kıdem tazminatı + 4.670 TL yıllık izin parası! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları o tarihte yatıyor...

Kıdem tazminatı + 4.670 TL yıllık izin parası! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları o tarihte yatıyor...

EYT'liler için beklenen ay geldi. Başvuru yapan milyonlarca EYT'li bu ay içerisinde maaşlarını alacaklar. En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından zamlı emekli maaşı alacaklar geri sayım yapmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı EYT emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Bayram ikramiyesi, yıllık izin parası, kıdem tazminatı ve birçok kazanç kapısı bu ay EYT'lilere açılacak. İşte EYT, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş tarihleri ve EYT'liye yapılacak ödemeler...

takvim.com.tr
01.04.2023 23:49 - Son Güncelleme: 01.04.2023 23:50
31.178 TL ’lik 4’lü KAZANÇ EYT’liye yatıyor! Kıdem tazminatı + 4.670 TL yıllık izin parası! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları 15,16,17 Nisan...

EYT'linin heyecanla beklediği ay geldi çattı! Nisan ayı ile birlikte emekliler hem zamlı maaş hem de bayram ikramiyesi alacak. EYT'liler için ise ödeme sayısı artıyor. İşte emekli maaş tarihleri ve EYT'linin tüm kazançları...

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31.178 TL ’lik 4’lü KAZANÇ EYT’liye yatıyor! Kıdem tazminatı + 4.670 TL yıllık izin parası! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları 15,16,17 Nisan...

EYT'LİYE BU AY EN AZ 31.178 TL!

1 - MAAŞ ÖDEMESİ

7.500 TL - 30.000 TL

31.178 TL ’lik 4’lü KAZANÇ EYT’liye yatıyor! Kıdem tazminatı + 4.670 TL yıllık izin parası! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları 15,16,17 Nisan...

2- BAYRAM İKRAMİYESİ

4.000 TL

31.178 TL ’lik 4’lü KAZANÇ EYT’liye yatıyor! Kıdem tazminatı + 4.670 TL yıllık izin parası! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları 15,16,17 Nisan...

3- BANKA PROMOSYONU

7.000 TL - 15.000 TL

31.178 TL ’lik 4’lü KAZANÇ EYT’liye yatıyor! Kıdem tazminatı + 4.670 TL yıllık izin parası! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları 15,16,17 Nisan...

4- KIDEM TAZMİNATI

10.008 TL - 19.883 TL

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