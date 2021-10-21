İstanbulkart sahibi olanlara 1200 TL dağıtılacak! 30 Kasım’a kadar başvurana ödeme yapılacak! İndirimli ve ücretsiz kartı olanlar da...
İstanbulkartı olanlar yaşadı! Vatandaşlara gıda, temizlik, kırtasiye, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için kullanabilecekleri en az 600 en fazla 1200 TL olmak üzere para verilecek. İndirimli kartı olan öğrenciler ve yaşı ya da engeli nedeniyle ücretsiz kart kulananan vatandaşlar da bu destekten yararlanabilecek. İstanbulkart sahipleri aldıkları bu destek ödemesini İstanbulkartın geçtiği; A101, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, restoran, kafe, market, SeaLife, Madamme Tussauds ve Legoland, akaryakıt, perakende mağazacılık, şehirlerarası ulaşım vb yerlerde kullanabilecek. İşte detaylar...
21.10.2021 15:00
- Son Güncelleme: 21.10.2021 15:00
İstanbullulara destek ödemesi müjdesi! Yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart sahibi olanlara ihtiyaçları doğrultusunda 600 TL ya da 1200 TL olmak üzere avans verilecek. Başvurular başladı, son gün 30 Kasım. Para desteğinden yararlanmak isteyenlerin bir İstanbulkarta sahip olması yeterli. Ancak kartların kişiselleştirilmiş olması yani sizin adınıza kayıtlı olması gerekiyor. İşte Başvuru sürecinizi başlatabileceğiniz ve İstanbulkart'ınızı kişiselleştirebileceğiniz linkler...