İstanbulkart sahibi olanlara 1200 TL dağıtılacak! 30 Kasım’a kadar başvurana ödeme yapılacak! İndirimli ve ücretsiz kartı olanlar da...

İstanbullulara destek ödemesi müjdesi! Yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart sahibi olanlara ihtiyaçları doğrultusunda 600 TL ya da 1200 TL olmak üzere avans verilecek. Başvurular başladı, son gün 30 Kasım. Para desteğinden yararlanmak isteyenlerin bir İstanbulkarta sahip olması yeterli. Ancak kartların kişiselleştirilmiş olması yani sizin adınıza kayıtlı olması gerekiyor. İşte Başvuru sürecinizi başlatabileceğiniz ve İstanbulkart'ınızı kişiselleştirebileceğiniz linkler...