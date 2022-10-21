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Haberler Ekonomi KESİNLEŞTİ! 20-25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik! En düşük 3.500 TL aylık maaş! 1261 gün prim + 4/B (Bağkur)...

KESİNLEŞTİ! 20-25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik! En düşük 3.500 TL aylık maaş! 1261 gün prim + 4/B (Bağkur)...

Ülkemizde sadece çalışanlara değil, ev hanımlarına da emekli olma imkanı sağlanıyor. Ev kadınlarına emeklilik yolunu isteğe bağlı sigorta açıyor. En düşük 2 bin 70 TL ödeme yaparak emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Aynı zamanda evde üretim yapanlar için ise farklı imkanlar yer alıyor. İşte ev hanımlarına emeklilik yolları haberimizde!

takvim.com.tr
21.10.2022 13:53 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:53
KESİNLEŞTİ! 25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik! En düşük 3.500 TL aylık maaş! 1261 gün prim + 4/B Bağkur...

Son günlerde özellikle internette 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir? Böyle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Gelin detaylarına bakalım...

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KESİNLEŞTİ! 25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik! En düşük 3.500 TL aylık maaş! 1261 gün prim + 4/B Bağkur...

Ülkemizde emeklilik imkanına sadece bir işyerinde ya da kendi açtığı işyerinde çalışanlar değil, ev kadınları da kavuşabiliyor.

KESİNLEŞTİ! 25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik! En düşük 3.500 TL aylık maaş! 1261 gün prim + 4/B Bağkur...

Bunun yolunu da isteğe bağlı sigorta açıyor. Evde üretim yapanlar için ise farklı bir imkan bulunuyor.

KESİNLEŞTİ! 25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik! En düşük 3.500 TL aylık maaş! 1261 gün prim + 4/B Bağkur...

Peki ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli oluyor? İşte detayları:

KESİNLEŞTİ! 25 yıl evli kalan, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik! En düşük 3.500 TL aylık maaş! 1261 gün prim + 4/B Bağkur...

* İsteğe bağlı sigortaya başvuru için hangi şartlar gerekiyor?
5510 sayılı Kanun'a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle malullük ve yaşlılık aylığı almamak, 18 yaşını doldurmak gerekiyor.

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