10,25 TL 19,90 TL ve 15,50 TL'den satılıyor! Migros, indirimin füzesini fırlattı! Un, şeker, ayçiçek yağı fiyatları dip yaptı
Döviz kurlarının giderek yükselmesine ve diğer faktörlere bağlı olarak pahalılaşan gıda fiyatları, vatandaşların bütçelerini direkt olarak etkiledi. Ramazan ayının yaşandığı şu günlerde iftara ve sahura hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, gıdaların pahalılığından ötürü çaresiz kaldı. Bu noktada devreye giren Migros, geniş ürün kapsamı sayesinde un, şeker ve ayçiçek yağı ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. İşte Migros gıda fiyatlarına ilişkin haberin devamı
Bir süredir ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmeler, yeni yıla girilmesi ile birlikte daha da şiddetlenmeye başladı. Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte tekrar yükseliş trendine giren döviz kurları ve altın piyasası, beraberinde bazı tedarik problemlerinin de yaşanmasına sebep olarak ülke sınırları içerisinde satışa sunulan gıda ürünlerinin fiyatlarına yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu.
Market reyonlarına yapıştırılan fahiş fiyatlardan sonra temel gıda alışverişlerini dahi yapmakta zorlanan vatandaşlar, konuya ilişkin alternatif yöntemler bulmak amacı ile uygun fiyatlara satış yapan zincir marketleri araştırmaya başladılar.
Bu noktada devreye giren Migros Market, her kesimden vatandaşın en sık kullandığı temel gıda ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu.