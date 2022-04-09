10,25 TL 19,90 TL ve 15,50 TL’den satılıyor! Migros, indirimin füzesini fırlattı! Un, şeker, ayçiçek yağı fiyatları dip yaptı

Bir süredir ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmeler, yeni yıla girilmesi ile birlikte daha da şiddetlenmeye başladı. Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte tekrar yükseliş trendine giren döviz kurları ve altın piyasası, beraberinde bazı tedarik problemlerinin de yaşanmasına sebep olarak ülke sınırları içerisinde satışa sunulan gıda ürünlerinin fiyatlarına yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu.