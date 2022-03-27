Kentsel dönüşüme devletten dev destek! 5 yıl taksit yüzde 20 indirimli Hazine arazisi
Kentsel dönüşüm ile ilgili TBMM'ye sunulan torba teklifte hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasına yeni düzenleme geliyor. Satış bedeli peşin ödenirse yüzde 20 indirim yapılacak. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10'u peşin ödenecek, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek.
Hazine arazileri ve taşınmazlarının satışının hızlandırılması ve ekonomiye kazandırılması konusunda önemli bir adım atılıyor. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba teklifte, hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasına yönelik yeni düzenlemeler öngörülüyor. Teklife göre; yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu hazine taşınmazlarının satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.
PEŞİN ALANA YÜZDE 20 İNDİRİM
Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10'u peşin ödenecek, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. Elde edilen gelirlerin yüzde 25'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığının dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek.
Kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilecek. Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi hâlinde satış bedeline de yüzde 20 indirim uygulanacak. Mahallî idarelere ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.