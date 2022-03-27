Kentsel dönüşüme devletten dev destek! 5 yıl taksit yüzde 20 indirimli Hazine arazisi

Hazine arazileri ve taşınmazlarının satışının hızlandırılması ve ekonomiye kazandırılması konusunda önemli bir adım atılıyor. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu torba teklifte, hazine arazilerinin satışı ve kiralanmasına yönelik yeni düzenlemeler öngörülüyor. Teklife göre; yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu hazine taşınmazlarının satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.