İşten çıkarılanlar dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir detayı Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında açıkladı. Buna göre aynı iş yerinde tekrar çalışabilirsiniz. Çalışma imkanı bulamazsanız 8 maaşa kadar tazminat alabilirsiniz. Ancak sadece 1 ay süreniz bulunuyor, unutmayın. İşte detaylar...
27.03.2022 08:42 - Son Güncelleme: 27.03.2022 08:42
Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.
Ancak burada süre çok önemli..
MUTLAKA SEBEP OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir.